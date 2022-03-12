Kayserispor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Süper Lig

Süper Lig'in 29.haftasında Kayserispor kendi saha ve seyircisi önünde Konyaspor'u ağırlıyor. Peki Kayserispor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?