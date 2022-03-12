Kayserispor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Süper Lig
Süper Lig'in 29.haftasında Kayserispor kendi saha ve seyircisi önünde Konyaspor'u ağırlıyor. Peki Kayserispor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
2022-03-12 22:02:50
Süper Lig'in 29.haftasında Kayserispor kendi saha ve seyircisi önünde Konyaspor'u ağırlıyor. Peki Kayserispor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Kayserispor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta?
Kayserispor - Konyaspor maçı 13 Mart Pazar günü saat 13:30'da oynanacak.
Kayserispor - Konyaspor maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Kayserispor - Konyaspor maçı beIN Sports 1'den yayınlanacak. .
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