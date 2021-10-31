Kayserispor - Karagümrük maçını donmadan, HD olarak kesintisiz izle! Canlı izle

Süper Lig'in 11.haftasının pazar kuşağının açılış maçında Kayserispor kendi seyircisi önünde Karagümrük'ü konuk ediyor. Futbolseverlerin yakından takip edeceği bu zorlu mücadele ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?