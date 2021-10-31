Kayserispor - Karagümrük maçını donmadan, HD olarak kesintisiz izle! Canlı izle
Süper Lig'in 11.haftasının pazar kuşağının açılış maçında Kayserispor kendi seyircisi önünde Karagümrük'ü konuk ediyor. Futbolseverlerin yakından takip edeceği bu zorlu mücadele ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
2021-10-31 12:21:35
Süper Lig'in 11.haftasının pazar kuşağının açılış maçında Kayserispor kendi seyircisi önünde Karagümrük'ü konuk ediyor. Futbolseverlerin yakından takip edeceği bu zorlu mücadele ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Süper Ligin 11.haftasında Kayserispor, sahasında Fatih Karagümrük ile kozlarını paylaşacak. İki takım da kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Peki, Kayserispor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
KAYSERİSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA ?
Kayserispor - Fatih Karagümrük maçı 31 Ekim Pazar günü saat 13:30'da başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
YORUMLAR (0)