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TIMETURK / SPOR / Kayserispor, kaleci Cenk Gönen'i transfer etti

Kayserispor, kaleci Cenk Gönen'i transfer etti

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, kaleci Cenk Gönen'le anlaştıklarını duyurdu.

1 Saat Önce
2021-08-26 17:34:29
Kayserispor, kaleci Cenk Gönen'i transfer etti

Sarı-kırmızılı ekibin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, tecrübeli kaleci ile 1 yıllık anlaşma sağlandı.

Mesajda "Hoşgeldin Cenk Gönen. Kulübümüz, Cenk Gönen ile 1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Anlaşmanın hem Cenk Gönen'e hem kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Geçen yıl Denizlispor kalesini koruyan 33 yaşındaki Gönen, daha önce Beşiktaş, Galatasaray, Göztepe, Alanyaspor, Malaga ve Altay formaları giydi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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