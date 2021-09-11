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TIMETURK / SPOR / Kayserispor, Hikmet Karaman ile uçuşa geçti!

Kayserispor, Hikmet Karaman ile uçuşa geçti!

Süper Lig'in 4.haftasında Kayserispor kendi sahasında Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup edip 3 puanın sahibi oldu.

48 Dakika Önce
2021-09-11 23:36:07
Kayserispor, Hikmet Karaman ile uçuşa geçti!

Süper Lig'in 4. haftasında Kayserispor, evinde Kasımpaşa'yı konuk etti. Kadir Has Stadı'nda oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılı ekip 2-0'lık skorla kazanarak üst üste 2. galibiyetini aldı.

Kayserispor'a üstünlüğü getiren gol, 33. dakikada Bernard Mensah'tan geldi. Beşiktaş'taki kiralık periyodun ardından geri dönen Mensah, bir diğer yeni transfer Thiam'ın pasında rakiplerini ekarte ederek sol ayağıyla ceza alanı dışından yaptığı vuruşla harika bir gol kaydetti. Böylece Ganalı oyuncu, Kasımpaşa'ya karşı forma giydiği 6 Süper Lig maçının 4'ünde ve son 3 maçta 1'er gol kaydetmiş oldu.

Öne geçtikten sonra kontrollü bir oyunu tercih eden Kayserispor, 90+3. dakikada Cardoso'nun golüyle maçtan 2 farklı üstünlükle ayrıldı.

İki İstanbul takımı Başakşehir ve Kasımpaşa'yı art arda 1-0'lık skorlarla yenen Kayserispor, puanını 7 yaparak 7. sıraya yerleşti. Bu maça kadar 1 galibiyet ve 2 beraberliği olan Kasımpaşa ise ilk yenilgisini aldı ve 5 puanda kaldı.

Süper Lig'in 5. haftasında Kayserispor deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak, Kasımpaşa ise evinde Trabzonspor ile kozlarını paylaşacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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