Kayserispor, Hikmet Karaman ile anlaştı

Yukatel Kayserispor, Yalçın Koşukavak'tan boşalan teknik direktörlük görevine Hikmet Karaman'ı getirdi.

Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Altay'a 3-0 mağlup olan Yukatel Kayserispor'da teknik direktör Yalçın Koşukavak ile yollar ayrılmıştı. Yeni teknik direktör arayışlarına devam eden sarı-kırmızılı ekipte Hikmet Karaman'ın adı ön plana çıkıyordu. Tecrübeli teknik adamla bir süredir görüşme halinde olan sarı-kırmızılı yöneticiler, aradaki pürüzleri kaldırdı ve Karaman ile anlaşmaya vardı.

Hikmet Karaman'ın Kayseri'ye gideceği, yarın gün içinde de imzaların atılacağı öğrenildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.