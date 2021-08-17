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TIMETURK / SPOR / Kayserispor, Hikmet Karaman ile anlaştı

Kayserispor, Hikmet Karaman ile anlaştı

Yukatel Kayserispor, Yalçın Koşukavak'tan boşalan teknik direktörlük görevine Hikmet Karaman'ı getirdi.

2 Saat Önce
2021-08-17 18:40:49
Kayserispor, Hikmet Karaman ile anlaştı

Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Altay'a 3-0 mağlup olan Yukatel Kayserispor'da teknik direktör Yalçın Koşukavak ile yollar ayrılmıştı. Yeni teknik direktör arayışlarına devam eden sarı-kırmızılı ekipte Hikmet Karaman'ın adı ön plana çıkıyordu. Tecrübeli teknik adamla bir süredir görüşme halinde olan sarı-kırmızılı yöneticiler, aradaki pürüzleri kaldırdı ve Karaman ile anlaşmaya vardı.

Hikmet Karaman'ın Kayseri'ye gideceği, yarın gün içinde de imzaların atılacağı öğrenildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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