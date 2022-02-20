Kayserispor Giresunspor maç özeti | Kayserispor Giresunspor golleri kim attı?

Kayserispor Giresunspor maç özeti | Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadında gerçekleşen karşılaşma heyecanla takip edildi. Peki ama Kayserispor Giresunspor maçını kim kazandı? Kayserispor Giresunspor golleri kim attı? İşte detaylar...