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Kayserispor Giresunspor maç özeti | Kayserispor Giresunspor golleri kim attı?
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Kayserispor Giresunspor maç özeti | Kayserispor Giresunspor golleri kim attı?

Kayserispor Giresunspor maç özeti | Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadında gerçekleşen karşılaşma heyecanla takip edildi. Peki ama Kayserispor Giresunspor maçını kim kazandı? Kayserispor Giresunspor golleri kim attı? İşte detaylar...

24 Dakika Önce
2022-02-20 09:45:00
Kayserispor Giresunspor maç özeti | Kayserispor Giresunspor golleri kim attı?

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadında gerçekleşen karşılaşma heyecanla takip edildi. Peki ama Kayserispor Giresunspor maçını kim kazandı? Kayserispor Giresunspor golleri kim attı? İşte detaylar...

Kayserispor Giresunspor golleri kim attı?

Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Gökhan Barcın'ın hakemliğini yaptığı Kayserispor Giresunspor maçının;

Golleri;

29. dakika Gavranovic (Yukatel Kayserispor),

45+1, dakika Mert Çetin (Yukatel Kayserispor),

86. dakika Süleymanov (GZT Giresunspor).

Sarı Kartlartı;

19.dakika İbrahim Akdağ (Yukatel Kayserispor),

53. dakika Bertolacci (Yukatel Kayserispor),

78 dakika Carole (Yukatel Kayserispor),

84. dakika Onur Bulut (Yukatel Kayserispor),

34. dakika Sergen Piçinciol (GZT Giresunspor),

90. dakika Süleymanov (GZT Giresunspor)

Kayserispor Giresunspor maç özeti

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasındaki Yukatel Kayserispor-GZT Giresunspor maçı, ev sahibi takımın 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

60. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Aziz Eraltay'ın pasında meşin yuvarlak kaleci Bilal Bayazıt'ta kaldı.

63. dakikada ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Bertolacci'nin sert şutunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü. Ceza alanında topla buluşan Thiam'ın vuruşunda ise rakipten dönen topu savuma uzaklaştırdı.

69. dakika Muhammed Gümüşkaya'nın sağ kanattan ceza sahasına ortasında, kaleye yönelen topu kaleci Bilal Bayazıt tokatlayarak kornere çeldi.

79. dakikada sağ kanattan Zeki Yavru'nun ceza sahasına ortasında, kaleye yönelen topu kaleci Bilal Bayazıt tokatlayarak kornere çeldi. Bilal Bayazıt, bu pozisyonda bir süre sakatlık geçirdi.

83. dakikada sağ kanatta topla buluşan Onur Bulut'un ceza sahasına ortasında Thiam'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

86. dakikada Giresunspor farkı bire indirdi. Ceza sahasında topla buluşan Süleymanov'un sert şutunda top kalecinin sağından ağlara gitti: 2-1

Karşılaşma Yukatel Kayserispor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi. .

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