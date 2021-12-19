Kayserispor - Gaziantep FK maçını donmadan HD olarak canlı izle!
Süper Lig'de 17.hafta maçında Kayserispor - Gaziantep FK karşı karşıya geliyor. Peki bu nefesleri kesecek mücadele hangi kanalda?
2021-12-19 15:56:30
Süper Lig'de 17.hafta maçında Kayserispor - Gaziantep FK karşı karşıya geliyor. Peki bu nefesleri kesecek mücadele hangi kanalda?
Kayserispor - Gaziantep FK maçı bugün saat 16:00'da başlayacak.
Kayserispor - Gaziantep FK maçı hangi paltformda?
Kayserispor - Gaziantep FK maçı BeIN Sports HD 3 ekranlarından yayınlanacak.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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