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TIMETURK / SPOR / Kayserispor - Gaziantep FK maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Kayserispor - Gaziantep FK maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Süper Lig'de 17.hafta maçında Kayserispor - Gaziantep FK karşı karşıya geliyor. Peki bu nefesleri kesecek mücadele hangi kanalda?

54 Dakika Önce
2021-12-19 15:56:30
Kayserispor - Gaziantep FK maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Süper Lig'de 17.hafta maçında Kayserispor - Gaziantep FK karşı karşıya geliyor. Peki bu nefesleri kesecek mücadele hangi kanalda?

Kayserispor - Gaziantep FK maçı bugün saat 16:00'da başlayacak.

Kayserispor - Gaziantep FK maçı hangi paltformda?

Kayserispor - Gaziantep FK maçı BeIN Sports HD 3 ekranlarından yayınlanacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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