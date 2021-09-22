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TIMETURK / SPOR / Kayserispor - Galatasaray maçını kesintisiz, donmadan, HD olarak canlı izle!

Kayserispor - Galatasaray maçını kesintisiz, donmadan, HD olarak canlı izle!

Süper Lig'in 6.haftasında Galatasaray, Kayserispor'a konuk oluyor. Bu zorlu mücadele ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

2 Saat Önce
2021-09-22 10:28:37
Kayserispor - Galatasaray maçını kesintisiz, donmadan, HD olarak canlı izle!

Kayserispor kendi seyircisi önünde Galatasaray'ı ağırlıyor. Bu zorlu mücadelenin tüm detayları haberimizde yer alıyor.

KAYSERİSPOR GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER

Kayserispor: Lung, Onur Bulut, Kolovetsios, Yasir Subaşı, Ramazan Civelek, Attamah, İbrahim Akdağ, Emrah Başsan, Mensah, Gökhan Sazdağı, Thiam

Galatasaray: Muslera; Yedlin, Alpaslan, Nelsson, Van Aanholt, Assuncao, Emre Kılınç, Olimpiu Morutan, Taylan; Babel, Mohamed

KAYSERİSPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Süper Lig 6.hafta maçı 22 Eylül 2021 Çarşamba günü başlayacak. Mücadele saat 20:00'da başlayacak. Müsabaka Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

KAYSERİSPOR GALATASARAY MAÇININ HAKEMİ KİM?

Süper Lig'in 6. hafta mücadelesinde Kayserispor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'ndaki karşılaşma saat 20.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Uğurlu'nun yardımcılıklarını ise, Serkan Çimen ve Ali Ögel yapacak. Kayserispor- Galatasaray canlı yayın maçı beIN Sports'tan yayınlanacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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