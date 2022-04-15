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TIMETURK / SPOR / Kayserispor - Çaykur Rizespor maçını canlı izle! SÜPER LİG

Kayserispor - Çaykur Rizespor maçını canlı izle! SÜPER LİG

Süper Lig'in 33.haftasında Kayserispor kendi saha ve taraftarı önünde Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Birçok taraftar nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakanın hangi platformdan canlı yayınlanacağına dair arama motorlarından araştırma yapıyor. Peki Kayserispor - Çaykur Rizespor maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?

1 Saat Önce
2022-04-15 19:24:10
Kayserispor - Çaykur Rizespor maçını canlı izle! SÜPER LİG

Süper Lig'in 33.haftasında Kayserispor kendi saha ve taraftarı önünde Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Birçok taraftar nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakanın hangi platformdan canlı yayınlanacağına dair arama motorlarından araştırma yapıyor. Peki Kayserispor - Çaykur Rizespor maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?

Kayserispor - Çaykur Rizespor maçı hangi gün ve saatte?

Süper Lig'in 33.haftasında Kayserispor - Rizespor karşı karşıya geliyor. Bu zorlu mücadele bu akşam saat 20:30'da oynanacak.

Kayserispor - Çaykur Rizespor maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?

Kayserispor - Çaykur Rizespor maçı beIN Sports HD 2'den naklen yayınlanacak. .

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