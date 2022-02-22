Kayserispor biletleri bitti mi? Kayserispor bilet alma! Trabzonspor - Kayserispor biletleri!
Satışa sunulan Kayserispor maçının biletleri birkaç saat içinde tükendi. Tribünlere rekor sayıda taraftar bekleniyor. Biletlerde çift aşı zorunluluğu devam etmektedir. İki doz aşı olan kişilerin son aşısının üzerinden en az 14 gün geçmesi gerekmektedir. HES kodu kontrolü ise her şartta yapılacaktır.
2022-02-22 09:48:20
Karadeniz devi, 25 Şubat Cuma günü saat 20.00'de oynayacağı Kayserispor maçının biletlerini satışa sundu. Taraftarlar biletleri birkaç saat içinde bitirdi. Yoğun talebin ardından tribün ziyaretçilerinin biletleri de satışa sunuldu ve anında tükendi. Taraftarlara çağrıda bulunan yönetim, kombinasyona sahip olup da stada gelemeyenlerin biletlerini tek maç için kulübe devretmelerini istedi.
Cuma gecesi yeni bir taraftar rekoru bekleniyor. Karadeniz devinin tribünleri doluluk oranında Türkiye'de zirvede .
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