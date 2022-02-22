Kayserispor biletleri bitti mi? Kayserispor bilet alma! Trabzonspor - Kayserispor biletleri!

Satışa sunulan Kayserispor maçının biletleri birkaç saat içinde tükendi. Tribünlere rekor sayıda taraftar bekleniyor. Biletlerde çift aşı zorunluluğu devam etmektedir. İki doz aşı olan kişilerin son aşısının üzerinden en az 14 gün geçmesi gerekmektedir. HES kodu kontrolü ise her şartta yapılacaktır.