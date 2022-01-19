Kayserispor - Başakşehir maçını donmadan HD olarak canlı izle! CANLI
Süper Lig'in 22.haftasında Kayserispor kendi saha ve seyircisi önünde Başakşehir'i konuk ediyor. Peki bu zorlu mücadele hangi platformdan yayınlanacak?
2022-01-19 17:10:30
Süper Lig'in 22.haftasında Kayserispor kendi saha ve seyircisi önünde Başakşehir'i konuk ediyor. Peki bu zorlu mücadele hangi platformdan yayınlanacak?
Kayserispor - Başakşehir maçı 19 Ocak Çarşamba saat 18:00'da oynanacak.
Kayserispor - Başakşehir maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?
Kayserispor - Başakşehir maçı beIN Sports HD 1'den naklen yayınlanacak. .
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