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Kayserispor - Başakşehir maçını donmadan HD olarak canlı izle! CANLI
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Kayserispor - Başakşehir maçını donmadan HD olarak canlı izle! CANLI

Süper Lig'in 22.haftasında Kayserispor kendi saha ve seyircisi önünde Başakşehir'i konuk ediyor. Peki bu zorlu mücadele hangi platformdan yayınlanacak?

1 Saat Önce
2022-01-19 17:10:30
Kayserispor - Başakşehir maçını donmadan HD olarak canlı izle! CANLI

Süper Lig'in 22.haftasında Kayserispor kendi saha ve seyircisi önünde Başakşehir'i konuk ediyor. Peki bu zorlu mücadele hangi platformdan yayınlanacak?

Kayserispor - Başakşehir maçı 19 Ocak Çarşamba saat 18:00'da oynanacak.

Kayserispor - Başakşehir maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?

Kayserispor - Başakşehir maçı beIN Sports HD 1'den naklen yayınlanacak. .

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