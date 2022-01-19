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TIMETURK / SPOR / Kayserispor-Başakşehir maç sonucu

Kayserispor-Başakşehir maç sonucu

Kayserispor'un kaç puanı var? Başakşehir kaçıncı sırada? Bu hafta Kayserispor'un konuğu Başakşehir oldu.

55 Dakika Önce
2022-01-19 21:04:14
Kayserispor-Başakşehir maç sonucu

Süper Lig'de Yukatel Kayserispor, Medipol Başakşehir ile karşılaştı.

Maçın gol dakikası
73'üncü dakikada Onur Bulut'un sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta top rakip takımın savunmasından sekerek, Uğur Demirok'un önüne düştü. Demirok'un kaleye çektiği şut ağlarla buluştu. (1-0)
90+3. dakikada savunmadan seken topu iyi takip eden Deniz Türüç'ün ceza yayı üzerinden kaleye gönderdiği sert şutta, meşin yuvarlak sol kale direğine çarparak auta gitti.

Karşılaşma ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.


Kayserispor-Başakşehir maçının hakemleri

Maçın hakemleri: Volkan Bayarslan, İlker Takpak, Mehmet Salih Mazlum

Kayserispor'un kaç puanı var?
9. sırada bulunan Kayserispor'un 31 puanı bulunuyor

Başakşehir kaçıncı sırada?
Bu hafta puan alamayan Başakşehir 5. sırada yer alırken 34 puanda kaldı .

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