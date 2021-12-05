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TIMETURK / SPOR / Kayserispor - Antalyaspor maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Kayserispor - Antalyaspor maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Süper Lig'de 15.hafta heyecanı devam ediyor. Kayserispor - Antalyaspor karşılaşıyor. Futbolseverler arama motorundan bu müsabakanın hangi kanalda olduğunu merak eden araştırmalar yapıyor.

1 Saat Önce
2021-12-05 12:38:08
Kayserispor - Antalyaspor maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Süper Lig'de 15.hafta heyecanı devam ediyor. Kayserispor - Antalyaspor karşılaşıyor. Futbolseverler arama motorundan bu müsabakanın hangi kanalda olduğunu merak eden araştırmalar yapıyor.

Kayserispor - Antalyaspor maçı hangi gün ve saatte?

Kayserispor - Antalyaspor maçı 5 Aralık Pazar 13'te Kayseri Kadir Has Stdyumu'nda oynanacak.

Kayserispor - Antalyaspor maçının ilk 11'leri belli oldu!

Kayserispor: Lung, Onur, Kolovetsios, Uğur, Carole, Campanharo, İbrahim, Attamah, Mane, Gavranovic, İlhan

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Naldo, Veysel, Güray, Hakan, Doğukan, Fredy, Amilton, Poli, Gökdeniz

Kayserispor - Antalyaspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Kayserispor - Antalyaspor beIN Sports 1 platformundan canlı yayınlanacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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