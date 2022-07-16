Kayserispor - Ankaragücü maçını canlı izle! CANLI İZLE

Süper Lig'in başlamasına sayılı günler kala kulüpler hazırlık maçlarına devam ediyor. Kayserispor hazırlık maçında Ankaragücü ile karşılaşıyor. Birçok taraftar nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakanın hangi kanaldan canlı yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki Kayserispor - Ankaragücü maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?