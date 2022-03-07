Kayserispor - Alanyaspor maçı canlı nasıl izlenir? CANLI
Süper Lig'in 28.haftasında Kayserispor kendi saha ve seyircisi önünde Alanyaspor'un ağırlıyor. Peki zorlu mücadele canlı nasıl izlenir?
2022-03-07 18:06:44
Süper Lig'in 28.haftasında Kayserispor kendi saha ve seyircisi önünde Alanyaspor'un ağırlıyor. Peki zorlu mücadele canlı nasıl izlenir?
Kayserispor - Alanyaspor maçı 7 Mart Pazartesi günü saat 20.00'da oynanacak.
Kayserispor - Alanyaspor maçı canlı nasıl izlenir?
Kayserispor - Alanyaspor maçı beIN Sports HD 2'den naklen izlenebilecek. .
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