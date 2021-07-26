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TIMETURK / SPOR / Kayserispor'a sürpriz santrafor: Carlos Strandberg

Kayserispor'a sürpriz santrafor: Carlos Strandberg

Transfer çalışmalarını hızlandıran Kayserispor, Carlos Strandberg'e kanca attı.

2 Saat Önce
2021-07-26 00:14:22
Kayserispor'a sürpriz santrafor: Carlos Strandberg

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Forvet hattına takviye yapacak olan Kayserispor'dan sürpriz bir hamle geldi.

Sarı kırmızılı ekip Suudi Arabistan takımlarından Al-Hazem takımında forma giyen 25 yaşındaki İsveçli santrafor Strandberg için kolları sıvadı. Kayserispor'un yıldız futbolcu için resmi teklifte bulunduğu ve kulübünün kararını beklediği kaydedildi.

Kaynak: TİMETÜRK

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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