Kayserispor'a sürpriz santrafor: Carlos Strandberg
Transfer çalışmalarını hızlandıran Kayserispor, Carlos Strandberg'e kanca attı.
2021-07-26 00:14:22
Forvet hattına takviye yapacak olan Kayserispor'dan sürpriz bir hamle geldi.
Sarı kırmızılı ekip Suudi Arabistan takımlarından Al-Hazem takımında forma giyen 25 yaşındaki İsveçli santrafor Strandberg için kolları sıvadı. Kayserispor'un yıldız futbolcu için resmi teklifte bulunduğu ve kulübünün kararını beklediği kaydedildi.
Kaynak: TİMETÜRK
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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