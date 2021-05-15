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Kayseri'de şampiyonluk kutlamalarına izin yok

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, bu akşam sona erecek Süper Lig sonrası şampiyonluk kutlamalarına izin vermeyeceklerini açıklayarak, 'Aksi takdirde kısıtlamaları ihlal ederek dışarıdaki toplanmalar karşısında görevlilerimiz gereken yasal işlemi yapacaktır' dedi.

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15.05.2021 14:55:31
Kayseri'de şampiyonluk kutlamalarına izin yok

KAYSERİ Valisi Şehmus Günaydın, bu akşam sona erecek Süper Lig sonrası şampiyonluk kutlamalarına izin vermeyeceklerini açıklayarak, "Aksi takdirde kısıtlamaları ihlal ederek dışarıdaki toplanmalar karşısında görevlilerimiz gereken yasal işlemi yapacaktır" dedi.

Vali Şehmus Günaydın, Cumhuriyet Meydanı'ndaki kısıtlama denetimlerine katıldı. Vali Günaydın, Süper Lig'in bu akşam oynanacak karşılaşmalar ile sona ereceğini anımsattı. Günaydın, "Bakanlığımız genelge yayınladı ve duyuruları yaptık. Şampiyonluk kutlamalarına kesinlikle izin vermeyeceğiz. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için mutlaka bu çağrıya kulak vermelerini istiyoruz. Aksi takdirde kısıtlamaları ihlal ederek dışarıdaki toplanmalar karşısında görevlilerimiz gereken yasal işlemi yapacaktır. Vatandaşlarımız evlerinde kalsınlar. 17 Mayıs'tan sonra yapılacak toplantı yapılarak şampiyonluk kutlamaları için bir düzenleme yapılacaksa bu çerçevede kutlamalar yapılacaktır. Kısıtlamalarla birlikte sonuç aldığımız bir dönemde emeklerin heba olmaması için vatandaşların kesin olarak sokağa çıkmaması gerekiyor. Bu konuda gereken tedbirler en üst seviyede alındı. Vatandaşlarımız bu konuda duyarlı olsunlar" dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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