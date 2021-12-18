Kasımpaşa - Sivasspor maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Süper Lig'in 17.haftası nefesleri kesecek bir mücadeleye sahne oluyor. Kasımpaşa kendi saha ve seyircisi önünde Sivasspor'u konuk ediyor. Peki futbol severler bu maçı hangi kanaldan izleyebilecek?