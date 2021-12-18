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TIMETURK / SPOR / Kasımpaşa - Sivasspor maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Kasımpaşa - Sivasspor maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Süper Lig'in 17.haftası nefesleri kesecek bir mücadeleye sahne oluyor. Kasımpaşa kendi saha ve seyircisi önünde Sivasspor'u konuk ediyor. Peki futbol severler bu maçı hangi kanaldan izleyebilecek?

1 Saat Önce
2021-12-18 10:30:39
Kasımpaşa - Sivasspor maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Süper Lig'in 17.haftası nefesleri kesecek bir mücadeleye sahne oluyor. Kasımpaşa kendi saha ve seyircisi önünde Sivasspor'u konuk ediyor. Peki futbol severler bu maçı hangi kanaldan izleyebilecek?

Kasımpaşa - Sivasspor maçı bugün saat 13:30'da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak.

Kasımpaşa - Sivasspor maçı nasıl izlenebilir?

Kasımpaşa - Sivasspor maçı BeIN Sports HD 1 ekranlarından izlenebiliyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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