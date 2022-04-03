Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Kasımpaşa, sahasında 1-0 geriye düştüğü maçta Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla, Kasımpaşa ligde üst üste 4. galibiyetini aldı.

Kasımpaşa'nın ligdeki başarısı sürüyor. Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Kasımpaşa, sahasında 1-0 geriye düştüğü maçta Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup etti.

Bu sonuçla, Kasımpaşa ligde üst üste 4. galibiyetini aldı.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki mücadelede Kasımpaşa sevindi. Üç gol, bir penaltı ve iki kırmızı kartın olduğu maçta Kasımpaşa 3 puana uzanan taraf oldu. Lacivert-beyazlılar, son 4 maçta 4 galibiyet elde etti.

Kasımpaşa'da Haris Hajradinovic 22'de 2. sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kalırken, Gaziantep ekibinde Papy Djilobodji 65'te takımını 10 kişi bıraktı.

Gaziantep ekibinin golü 35. dakikada Papy Djilobodji'den gelirken, Kasımpaşa'nın galibiyet sayılarını ise 41. dakikada Jackson Muleka ile 90+7. dakikada penaltıdan Hadergjonaj kaydetti.

Bu sonuçla Kasımpaşa puanını 41'e yükseltirken, Gaziantep FK 40 puanda kaldı.

lk yarıdan dakikalar

16. dakikada Sagal'ın soldan ortasında penaltı noktası civarında yükselen Muhammet Demir'in kafa vuruşunda top, kaleci Ertuğrul Taşkıran'da kaldı.

22. dakikada Kasımpaşa sahada 10 kişi kaldı. Yarı alana yakın bir bölgede Doğan Erdoğan, Hajradinovic ile mücadelesinde yerde kaldı. Maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, Hajradinovic'e ikinci sarıdan kırmızı kart gösterdi.

35. dakikada Gaziantep FK öne geçti. Sağdan Furkan Soyalp'in kullandığı kornerde ceza sahasında Figueiredo'nun kafayla ön direğe doğru çevirdiği topa Djilobodji'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1

41. dakikada Kasımpaşa beraberliği yakaladı. Sağdan Hadergjonaj'ın ortasında penaltı noktası civarından Umut Bozok'un gelişine şutunda top, kaleci Günay Güvenç'ten sekti. Altıpas üzerinde boşta kalan topa rakibinden önce müdahale eden Muleka'nın şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1

İlk yarı, 1-1 tamamlandı.

İkinci yarıdan dakikalar

55. dakikada ceza sahası içinde Aabid'in sol ayakla şutunda, top üstten auta gitti.

60. dakikada sağdan Eysseric'in ortasında penaltı noktası civarından Muleka'nın uçarak kafa vuruşunda, meşin yuvarlak arka direk dibinden auta çıktı.

83. dakikada sol taraftan Mabil'in kullandığı köşe atışında arka direkte topu kontrol eden Tarkan Serbest'in şutunda, meşin yuvarlak yan direkten oyun alanına döndü.

87. dakikada Mabil'in kullandığı köşe atışında ön direkte iyi yükselen Spajic'in arka direğe kafa vuruşunda savunma, topu çizgiden çıkardı.

90+4. dakikada sağ kanatta topla buluşan Fall'un ortasında ceza sahası içinde Halil İbrahim Pehlivan'a çarpan top dışarı çıktı. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu, önce korneri gösterdi, daha sonra VAR'dan uyarı geldi. Pozisyonu izleyen Yaşar Kemal Uğurlu, Halil İbrahim Pehlivan'ın topa eliyle müdahale ettiğini belirleyerek penaltı noktasını gösterdi. 90+7. dakikada Hadergjonaj'ın penaltı vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1

Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve mücadele 2-1 Kasımpaşa üstünlüğüyle sona erdi. .