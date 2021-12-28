Kasımpaşa - Kocaelispor maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Ziraat Türkiye Kupası 5.tur maçında Kasımpaşa kendi saha ve seyircisi önünde Kocaelispor'u konuk ediyor. Peki nefesleri kesecek bu zorlu mücadele hangi kanaldan canlı yayınlanacak?