Kasımpaşa - Kocaelispor maçını donmadan HD olarak canlı izle!
Ziraat Türkiye Kupası 5.tur maçında Kasımpaşa kendi saha ve seyircisi önünde Kocaelispor'u konuk ediyor. Peki nefesleri kesecek bu zorlu mücadele hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
2021-12-28 10:23:46
Ziraat Türkiye Kupası 5.tur maçında Kasımpaşa kendi saha ve seyircisi önünde Kocaelispor'u konuk ediyor. Peki nefesleri kesecek bu zorlu mücadele hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Kasımpaşa - Kocaelispor maçı bugün 13:00'da başlayacak.
Kasımpaşa - Kocaelispor maçı hangi kanaldan yayınlanacak?
Kasımpaşa - Kocaelispor maçı A SPOR'dan naklen yayınlanacak.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
YORUMLAR (0)