Kasımpaşa- Kayseri maçı kaç kaç bitti?

Kasımpaşa ligde kaçıncı? Kayserispor kaç puanda? Maçın gollerini kim attı . İşte Kasımpaşa-Kayserispor maçının önemli anları ve ayrıntılar

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Kasımpaşa, sahasında Yukatel Kayserispor'u konuk etti.

Maça 3 puan için çıkan iki ekip karşılıklı pozisyonlarla yoğun bir mücadele gösterdiler.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Kasımpaşa, sahasında Yukatel Kayserispor ile karşılaştı.

Maçın önemli anları ve goller

12. dakikada Yukatel Kayserispor öne geçti. Ani gelişen atakta topu kendi yarı sahasında kontrol eden ve bir süre süren Abdulkadir Parmak, pasını Gavranovic'e verdi. İsviçreli oyuncu, meşin yuvarlağı soldan ceza sahasına yönelen Mustafa Pektemek'e aktardı. Mustafa'nın pasında tekrar topun sahibi olan Gavranovic'in ceza sahasına girmeden yerden düzgün vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1

14. dakikada Kasımpaşa beraberliği sağladı. Ahmet Emin Engin'in ceza sahası dışından sol çaprazdan kale alanına ortasında Yasir Subaşı'nın ters kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1

36. dakikada ev sahibi takım ikinci golü buldu. Sol kanattaki Evren Eren Elmalı'nın uzun pasında Uğur Demirok'un dokunamadığı topu önünde bulan Hajradinovic, ceza sahasına girdikten sonra pasını Umut Bozok'a verdi. Umut, penaltı noktası civarından bekletmeden yaptığı ayak içi vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1

52. dakikada Kasımpaşa farkı 2'ye çıkardı. Hızlı gelişen atakta Umut Bozok'un pasında topla buluşan Ahmet Emin Engin'in ceza yayı içinden yaptığı şık vuruşta top ağlara gitti: 3-1

Kasımpaşa'nın kaç puanı var?

Bu sonuçla üst üste 5. maçını kazanan ve çıkışını sürdüren Kasımpaşa, puanını 27'ye çıkardı.

Kayserispor kaç puanda?

Ligde 6 maç sonra mağlup olan Yukatel Kayserispor ise 31 puanda kaldı. .