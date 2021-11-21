Kasımpaşa - Karagümrük maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Süper Lig'de 13.hafta maçında Kasımpaşa kendi evinde Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor. Futbol severler bu mücadelenin hangi kanalda olduğunu merak eden araştırmalar yapıyor.