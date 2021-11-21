Kasımpaşa - Karagümrük maçını donmadan HD olarak canlı izle!
Süper Lig'de 13.hafta maçında Kasımpaşa kendi evinde Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor. Futbol severler bu mücadelenin hangi kanalda olduğunu merak eden araştırmalar yapıyor.
2021-11-21 09:30:42
Süper Lig'de 13.hafta maçında Kasımpaşa kendi evinde Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor. Futbol severler bu mücadelenin hangi kanalda olduğunu merak eden araştırmalar yapıyor.
Kasımpaşa-Fatih Karagümrük muhtemel 11'ler:
Kasımpaşa: Harun, Mehmet, Donk, Bruma, Eren, Travnik, Sadiku, Hajradinovic, Yusuf, Varga, Umut
Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Burak, Zukanovic, Caner, Biglia, Efe, Borini, Musa, Karamoh, Pesic
Kasımpaşa-Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak Kasımpaşa-Fatih Karagümrük maçını Fırat Aydınus yönetecek. Bugün saat 13.30'da başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
YORUMLAR (0)