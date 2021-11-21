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TIMETURK / SPOR / Kasımpaşa - Karagümrük maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Kasımpaşa - Karagümrük maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Süper Lig'de 13.hafta maçında Kasımpaşa kendi evinde Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor. Futbol severler bu mücadelenin hangi kanalda olduğunu merak eden araştırmalar yapıyor.

42 Dakika Önce
2021-11-21 09:30:42
Kasımpaşa - Karagümrük maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Süper Lig'de 13.hafta maçında Kasımpaşa kendi evinde Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor. Futbol severler bu mücadelenin hangi kanalda olduğunu merak eden araştırmalar yapıyor.

Kasımpaşa-Fatih Karagümrük muhtemel 11'ler:

Kasımpaşa: Harun, Mehmet, Donk, Bruma, Eren, Travnik, Sadiku, Hajradinovic, Yusuf, Varga, Umut

Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Burak, Zukanovic, Caner, Biglia, Efe, Borini, Musa, Karamoh, Pesic

Kasımpaşa-Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak Kasımpaşa-Fatih Karagümrük maçını Fırat Aydınus yönetecek. Bugün saat 13.30'da başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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