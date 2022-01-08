Kasımpaşa- Hatayspor maç sonucu I Kasımpaşa-Hatayspor maçı kaç kaç bitti?
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Kasımpaşa, sahasında Atakaş Hatayspor'u ağırladı. Kasımpaşaspor ligde kaçıncı? Atakaş Hatayspor'un kaç puanı var?
2022-01-08 21:22:48
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Kasımpaşa, sahasında Atakaş Hatayspor'u ağırladı.
Kasımpaşa- Hatayspor karşılaşmasının gol anları
Kasımpaşa ilk dakikada öne geçti.
Sağdan Ouannes'in yerden ortasına penaltı noktası civarında gelişine vuran Eysseric'in şutunda top filelere gitti: 1-0.
6. dakikada Kasımpaşa farkı 2'ye çıkardı. Takım halinde presle kazanılan topta ceza yayında meşin yuvarlağı önünde bulan Umut Bozok'un şutunda top üst direğe çarparak ağlara gitti: 2-0.
50. dakikada Kasımpaşa farkı 3'e çıkardı. Sağdan gelişen atakta oluşan karambolde topu önünde bulan Travnik'in penaltı noktasından yerden şutunda, top ağlara gitti: 3-0.
75. dakikada Atakaş Hatayspor farkı 2'ye indirdi. Soldan Saint-Louis'in yerden ortasında topu kontrol eden Onur Ergün, rakibinden sıyrıldıktan sonra meşin yuvarlağı kalecinin solundan yan filelerle buluşturdu: 3-1.
Karşılaşma Kasımpaşa'nın 3-1 üstünlüğüyle tamamlandı.
Kasımpaşaspor ligde kaçıncı?
Ligde 16. sırada bulunan Kasımpaşa 18 puanda yer alıyor
Atakaş Hatayspor'un kaç puanı var?
Hatayspor ligde 5. sırada ve 32 puana sahip.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
YORUMLAR (0)