DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Konya-Karaman YHT ücretsiz mi? Konya-Karaman Yüksek Hızlı Tren kaç gün ücretsiz?
Aziz neden yok? Aziz final mi oldu? Aziz dizisi son bölüm izle
Yılbaşı gecesi Osmangazi'den geçenlerin parası iade edildi I Otoyol Yatırım AŞ'ye ne ceza verildi? Tüm geçen araç sahipleri arandı mı?
Arka Sokaklar 610. bölüm ne zaman? Arka Sokaklar yeni bölüm tek parça izle
Arnavutluk'taki protestolarda gerginlik yaşandı
Bakan Akar: ‘Kazakistan’ın yanındayız’
Göztepe'de Kovid-19 yakalanan futbolcu sayısı 2'ye yükseldi
66 bin 237 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Galatasaray evinde kaybetti
Kasımpaşa- Hatayspor maç sonucu I Kasımpaşa-Hatayspor maçı kaç kaç bitti?
Gaziantep - Fatih Karagümrük maç sonucu
Alanyaspor-Başakşehir maç sonucu I Başakşehir kaç puanda? Alanyaspor kaçıncı?
Kaç kez kan bağışı yaptım? Kaç defa kan verince altın?
Bakan Nebati: Gerekli makro ihtiyati tedbirler alınacak
'Kardeşliğin filizlenmesi, nefretin silinmesi için gayret ediyoruz'

TIMETURK / SPOR / Kasımpaşa- Hatayspor maç sonucu I Kasımpaşa-Hatayspor maçı kaç kaç bitti?

Kasımpaşa- Hatayspor maç sonucu I Kasımpaşa-Hatayspor maçı kaç kaç bitti?

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Kasımpaşa, sahasında Atakaş Hatayspor'u ağırladı. Kasımpaşaspor ligde kaçıncı? Atakaş Hatayspor'un kaç puanı var?

1 Saat Önce
2022-01-08 21:22:48
Kasımpaşa- Hatayspor maç sonucu I Kasımpaşa-Hatayspor maçı kaç kaç bitti?

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Kasımpaşa, sahasında Atakaş Hatayspor'u ağırladı.

Kasımpaşa- Hatayspor karşılaşmasının gol anları

Kasımpaşa ilk dakikada öne geçti.

Sağdan Ouannes'in yerden ortasına penaltı noktası civarında gelişine vuran Eysseric'in şutunda top filelere gitti: 1-0.

6. dakikada Kasımpaşa farkı 2'ye çıkardı. Takım halinde presle kazanılan topta ceza yayında meşin yuvarlağı önünde bulan Umut Bozok'un şutunda top üst direğe çarparak ağlara gitti: 2-0.
50. dakikada Kasımpaşa farkı 3'e çıkardı. Sağdan gelişen atakta oluşan karambolde topu önünde bulan Travnik'in penaltı noktasından yerden şutunda, top ağlara gitti: 3-0.
75. dakikada Atakaş Hatayspor farkı 2'ye indirdi. Soldan Saint-Louis'in yerden ortasında topu kontrol eden Onur Ergün, rakibinden sıyrıldıktan sonra meşin yuvarlağı kalecinin solundan yan filelerle buluşturdu: 3-1.

Karşılaşma Kasımpaşa'nın 3-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

Kasımpaşaspor ligde kaçıncı?

Ligde 16. sırada bulunan Kasımpaşa 18 puanda yer alıyor

Atakaş Hatayspor'un kaç puanı var?

Hatayspor ligde 5. sırada ve 32 puana sahip.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş