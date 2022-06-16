Kasımpaşa'da Dolev Haziza sesleri!
Transfer girişimlerini hızlandıran Kasımpaşa, İsrail ekibi Maccabi Haifa'da forma giyen Dolev Haziza için harekete geçti.
2022-06-16 23:49:19
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da transfer çalışmaları başladı.
SOL KANATA DOLEV HAZİZA!
Sol kanat arayışlarını sürdüren Kasımpaşa sürpriz bir ismi gündemine aldı. İstanbul ekibi Maccabi Haifa'da top koşturan 26 yaşındaki Dolev Haziza'yı yakın markaja aldı. Kasımpaşa kurmaylarının Haziza'yı renklerine bağlamak için temas kurduğu iddia edildi.
Haziza bu sezon 11 gol 7 asist ile oynadı.
Kaynak:Timetürk
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