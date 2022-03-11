Kasımpaşa - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak? SÜPER LİG

Süper Lig'in 29.haftasında Kasımpaşa kendi saha ve seyircisi önünde Rizespor'u ağırlıyor. Peki Kasımpaşa - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?