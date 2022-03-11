Kasımpaşa - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak? SÜPER LİG
Süper Lig'in 29.haftasında Kasımpaşa kendi saha ve seyircisi önünde Rizespor'u ağırlıyor. Peki Kasımpaşa - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
2022-03-11 12:38:57
Süper Lig'in 29.haftasında Kasımpaşa kendi saha ve seyircisi önünde Rizespor'u ağırlıyor. Peki Kasımpaşa - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Kasımpaşa - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta?
Kasımpaşa - Çaykur Rizespor maçı 12 Mart Cumartesi günü saat 16:00'da oynanacak.
Kasımpaşa - Çaykur Rizespor maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Kasımpaşa - Çaykur Rizespor maçı beIN Sports 1'den yayınlanacak.
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