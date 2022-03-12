Kasımpaşa - Çaykur Rizespor maçı canlı yayın! CANLI İZLE
Süper Lig'in 29.haftasında Kasımpaşa kendi saha ve seyircisi önünde Çaykur Rizespor'u ağırlıyor. Birçok futbol sever bu zorlu müsabakanın hangi kanalda olduğuna dair arama motorlarından araştırma yapıyor. Peki Kasımpaşa - Çaykur Rizespor maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
2022-03-12 12:39:30
Süper Lig'in 29.haftasında Kasımpaşa kendi saha ve seyircisi önünde Çaykur Rizespor'u ağırlıyor. Birçok futbol sever bu zorlu müsabakanın hangi kanalda olduğuna dair arama motorlarından araştırma yapıyor. Peki Kasımpaşa - Çaykur Rizespor maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Kasımpaşa - Çaykur Rizespor maçı 12 Mart Cumartesi günü saat 16:00'da oynanacak.
Kasımpaşa - Çaykur Rizespor maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Kasımpaşa - Çaykur Rizespor maçı beIN Sport 1'den naklen yayınlanacak.
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