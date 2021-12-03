DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Alkol kullanmayan Prof. Uğur Şahin'e 'rakı' teklifi!
Gaziantep'te babası tarafından darbedilen Cihan bebekten iyi haber
Soylu: Ana muhalefet partisi başkanı mekan basmaya gitmez!
Öğretmen enflasyon farkı zammı ne kadar? Öğretmen maaşı 2022'de ne kadar artacak? Öğretmen enflasyon zammı yüzde kaç?
İşte Burak Yılmaz'ın futbolu bırakmak istediği Süper Lig takımı
5 aylık enflasyona göre, memur ve emekliye şimdiden yüzde 7,47'lik zam göründü
2022 memur enflasyon farkı ne kadar? 2022 memur enflasyon farkı yüzde kaç oldu? Öğretmen-Polis maaşı ne kadar olacak
ABD güçleri, yüzlerce YPG/PKK'lıya yeni silahlı eğitim başlattı
Annemizi Saklarken oyuncuları kim? Annemizi Saklarken dizisi ne zaman başlayacak?
Avrupa Konseyi'nden Türkiye'ye 19 Ocak'a kadar ''Kavala'' süresi
Kemal Kılıçdaroğlu'na şok! İçeriye alınmadı
Kiracılar dikkat! Zam oranı belli oldu, işte kiraya göre zam artışı
Kasım ayının zam şampiyonu belli oldu
Güldal Akşit kimdir? Güldal Akşit nereli, kaç yaşındaydı?
Eski bakan Güldal Akşit vefat etti

TIMETURK / SPOR / Kasımpaşa - Beşiktaş maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Kasımpaşa - Beşiktaş maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Süper Lig'de 15.haftanın açılış maçında Kasımpaşa - Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Futbolseverlerin yakından takip edeceği bu zorlu müsabaka hangi kanalda yayınlanacak?

2 Saat Önce
2021-12-03 10:38:19
Kasımpaşa - Beşiktaş maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Süper Lig'de 15.haftanın açılış maçında Kasımpaşa - Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Futbolseverlerin yakından takip edeceği bu zorlu müsabaka hangi kanalda yayınlanacak?

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 15.hafta maçında Kasımpaşa ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Peki bu mücadele hangi kanalda?

KASIMPAŞA - BEŞİKTAŞ MAÇINI HAKEMİ KİM?

Süper Lig'in 15. haftasında, 3 Aralık Cuma günü saat 20.00'de Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda Kasımpaşa ile Beşiktaş karşılaşacak. Müsabakayı Mete Kalkavan yönetecek. Kalkavan'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ile Serkan Ok yapacak. Bahattin Şimşek dördüncü hakem olacak.

KASIMPAŞA - BEŞİKTAŞ MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ
KASIMPAŞA: HARUN, SAKIB, BRUMA, DONK, HADERGJONAJ, TRAVNIK, HAJRADINOVIC, EYSSERIC, VARGA, YUSUF, JORGENSEN

BEŞiKTAŞ: ERSİN, ROSIER, VIDA, SERDAR, RIDVAN, JOSEF, GHEZZAL, ATIBA, CAN, LARİN, BATSHUAYI

KASIMPAŞA - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kasımpaşa - Beşiktaş maçı 3 Aralık Cuma günü saat 20:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş