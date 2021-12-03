Kasımpaşa - Beşiktaş maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Süper Lig'de 15.haftanın açılış maçında Kasımpaşa - Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Futbolseverlerin yakından takip edeceği bu zorlu müsabaka hangi kanalda yayınlanacak?

Süper Lig'de 15.haftanın açılış maçında Kasımpaşa - Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Futbolseverlerin yakından takip edeceği bu zorlu müsabaka hangi kanalda yayınlanacak?

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 15.hafta maçında Kasımpaşa ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Peki bu mücadele hangi kanalda?

KASIMPAŞA - BEŞİKTAŞ MAÇINI HAKEMİ KİM?

Süper Lig'in 15. haftasında, 3 Aralık Cuma günü saat 20.00'de Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda Kasımpaşa ile Beşiktaş karşılaşacak. Müsabakayı Mete Kalkavan yönetecek. Kalkavan'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ile Serkan Ok yapacak. Bahattin Şimşek dördüncü hakem olacak.

KASIMPAŞA - BEŞİKTAŞ MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

KASIMPAŞA: HARUN, SAKIB, BRUMA, DONK, HADERGJONAJ, TRAVNIK, HAJRADINOVIC, EYSSERIC, VARGA, YUSUF, JORGENSEN

BEŞiKTAŞ: ERSİN, ROSIER, VIDA, SERDAR, RIDVAN, JOSEF, GHEZZAL, ATIBA, CAN, LARİN, BATSHUAYI

KASIMPAŞA - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kasımpaşa - Beşiktaş maçı 3 Aralık Cuma günü saat 20:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak

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