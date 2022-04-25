Kasımpaşa Beşiktaş'ı evinde ezdi!

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Kasımpaşa'ya evinde 3-0 yenildi.

20'inci dakikada Rıdvan Yılmaz'ın ceza sahasına gönderdiği uzun hava topunu Batshuayi kafayla arkaya yükseltti, ceza sahası dışı sol çaprazında Welinton'ın şutunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

27'inci dakikada Hadergjonaj'ın sağdan ortaladığı topa arka direkte Ben Ouanes vurdu, meşin yuvarlak direkten oyun alanına geri döndü.

28'inci dakikada Kasımpaşa 1-0 öne geçti. Sol taraftan paslaşılarak kullanılan köşe vuruşu sonrası Doğucan Haspolat'ın ceza sahasına gönderdiği meşin yuvarlağı Spajic kafayla altı pasa indirdi, Vida'dan önce topa müdahale eden Muleka, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1

32'inci dakikada Güven Yalçın sağdan 3 rakibini çalımlayarak ceza sahasına girip meşin yuvarlağı içeri çevirdi, Ghezzal altı pas önünde şutunu çekti, Kasımpaşa savunması çizgi üzerinde topa müdahale ederek gole izin vermedi.

45+1'de Hadergjonaj'ın kendi yarı alanının sağ tarafından ceza sahası arkasına gönderdiği uzun topa yetişen Ben Ouanes, ceza sahası girişinde şık bir aşırtma vuruşla skoru 2-0 yaptı.

50'inci dakikada Souza'nın orta sahadan sol çapraza attığı pasla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Umut Meraş'ın vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

51'inci dakikada orta sahadan atılan uzun pasla başlayan atakta Ben Ouanes tek pasla Hadergjonaj'ı kaleciyle karşı karşıya bıraktı. Hadergjonaj'ın şutunda top kaleci Ersin'de kaldı.

67'inci dakikada Souza'nın ara pasıyla ceza sahasına hareketlenen Emirhan İlkhan'ın şutunda top üstten dışarı gitti.

82'inci dakikada Kasımpaşa skoru 3-0 yaptı. Umut Meraş'ın sol tarafta kaptırdığı topla başlayan pozisyonda Hajradinovic topu hızla ceza sahasına gönderdi. Savunmanın arkasında meşin yuvarlakla buluşan Muleka düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 0-3

87'inci dakikada Ghezzal'ın savunma arkasına attığı topla buluşan Souza'nın vuruşunda kaleci Ertuğrul gole izin vermedi.

90+5'te Kenan Karaman'ın soldan ortaladığı topu arka direkte Larin tamamladı. Siyah-beyazlı oyuncunun boş kaleye yaptığı kale vuruşu uzak direkten auta gitti.

Karşılaşmayı Kasımpaşa 3-0 kazandı.

Bu sezon 9. yenilgisini alan siyah-beyazlı ekip, 51 puanda kaldı.

Dörtlü savunmaya döndü

Maçlarda genelde üçlü savunma yapan Valerien Ismael, Kasımpaşa karşısında 60. dakikada dörtlü savunmaya döndü.

Genelde 3-4-3 dizilişiyle takımını sahaya süren Ismael, Domagoj Vida'yı oyundan alıp Georges-Kevin N'Koudou'yu oyuna sürdü. Bu değişikliğin ardından savunma dörtlüsü Rosier, Welinton, Montero ve Umut Meraş'tan oluştu.

Son 12 maçta 9. kez puan kaybı yaşadı

Siyah-beyazlı ekip, ligdeki son 12 maçında 9. kez puan kaybı yaşadı.

Söz konusu dönemde rakiplerini 3 kez yenebilen Beşiktaş, 7 karşılaşmayı ise beraberlikle tamamladı. 2 maçtan mağlubiyetle ayrılan siyah-beyazlı ekip, bu 12 karşılaşmada 20 puan yitirdi.

Valerien Ismael yönetiminde 3. kez puan kaybı

Beşiktaş, teknik direktör Valerien Ismael yönetimindeki 4. maçında üçüncü kez puan kaybına engel olamadı.

Takımın başına Trabzonspor karşılaşmasıyla geçen Ismael'in teknik direktörlüğünde 4 lig maçın çıkan siyah-beyazlı takım, yeni teknik direktörü yönetiminde sadece Aytemiz Alanyaspor'u 4-1 mağlup etti.

Ismael'in teknik direktörlüğünde Trabzonspor (1-1) ve GZT Giresunspor (0-0) maçlarını berabere bitiren Beşiktaş, Kasımpaşa'ya ise 3-0 yenildi.

İç sahadaki puan kayıpları da sürüyor

Beşiktaş, iç sahada son 6 maçta 4. kez puan kaybı yaşadı.

Fraport TAV Antalyaspor ile evinde 0-0 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, bir sonraki iç saha maçında Altay'ı 1-0 yendi. Üst üste iki iç saha maçında Medipol Başakşehir ve Atakaş Hatayspor ile berabere kalan siyah-beyazlı ekip, Aytemiz Alanyaspor'u ise 4-1 yendi.

Beşiktaş, Kasımpaşa'ya yenilerek son 6 maçta 9 puan kaybetti.

Bazı taraftarlar "Yönetim istifa", "Başkan olsana başkan olsana Trabzon'a başkan olsana" şeklinde tezahüratlarla başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetim kuruluna tepki gösterdi.

Taraftarlar, maç sonunda kaleci Ersin Destanoğlu'ndan takımı tribünlere getirmesini istedi. Siyah-beyazlı oyuncular, tribünleri selamlayarak soyunma odasına gitti.

Kasımpaşa 8 sezon sonra deplasmanda kazandı

Kasımpaşa, Beşiktaş deplasmanında 8 sezon sonra galibiyet elde etti.

Siyah-beyazlı takımı deplasmanda son olarak 2012-2013 sezonunda 3-1 yenen lacivert-beyazlı takım, bu hasretini sonlandırdı.

Bu karşılaşma öncesi evinde üst üste 4 maçta Kasımpaşa'yı mağlup eden siyah-beyazlı takımın, bu serisi de sonlandı.

Josef cezalı

Karşılaşmanın 22. dakikasında sarı kart gören Josef de Souza cezalı duruma düştü.

Gaziantep FK, Fraport TAV Antalyaspor, Galatasaray ve Kasımpaşa maçlarında sarı kart gören Josef, cezası nedeniyle 35. haftadaki Yukatel Kayserispor maçında görev alamayacak.

İki takım arasında gerginlik

Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım oyuncuları arasında gerginlik yaşandı.

Maçın 33. dakikasında Vida'nın müdahalesinde Muleka Beşiktaş ceza alanı içinde yerde kaldı. Beşiktaş hücuma çıkarken, Kasımpaşalı oyuncular siyah-beyazlı oyunlardan topu dışarı atmaları yönünde talepte bulundu. Bir süre daha devam eden oyunu hakem Yasin Kol durdurdu.

Beşiktaşlı kaleci Ersin Destanoğlu, Muleka'yı yerden kaldırmaya çalışırken, iki takım oyuncuları arasında arbede yaşandı. Hakem Kol, Ersin ile Muleka'ya sarı kart gösterdi.

Yasin Kol, maçı durdurduğu sırada kendisine sert tepki gösteren Miralem Pjanic'i de sarı kartla cezalandırdı.

Kasımpaşa yükselişini sürdürdü

İkinci yarının formda ekiplerinden Kasımpaşa, Beşiktaş deplasmanında da yükselişini sürdürdü.

Lacivert-beyazlı takım, son 7 haftada altıncı galibiyetini aldı. Söz konusu dönemde sadece VavaCars Fatih Karagümrük'e 3-2 yenilen lacivert-beyazlı ekip, son 7 haftada 18 puan elde etti.

Ligde 13. galibiyetini alan Kasımpaşa, puanını ise 47'e çıkardı.

Muleka üstü üste 5. maçında golünü attı

Kasımpaşa'yı 28. dakikada 1-0 öne geçiren Jackson Muleka, üst üste beşinci kez fileleri havalandırdı.

İkinci transfer döneminde kadroya dahil edilen Muleka, takımının son 5 haftada Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK, VavaCars Fatih Karagümrük, Adana Demirspor ve Beşiktaş ile oynadığı maçlarda gol sevinci yaşadı.

Kongolu futbolcu, 10. maçında 11 gole ulaştı. AA .