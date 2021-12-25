Kasımpaşa - Altay maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Süper Lig'de 19.haftanın açılış maçında Kasımpaşa kendi sahasında İzmir temsilcisi Altay'ı ağırlıyor. Peki bu nefesleri kesecek mücadele hangi kanaldan naklen yayınlanacak?