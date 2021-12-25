Kasımpaşa - Altay maçını donmadan HD olarak canlı izle!
Süper Lig'de 19.haftanın açılış maçında Kasımpaşa kendi sahasında İzmir temsilcisi Altay'ı ağırlıyor. Peki bu nefesleri kesecek mücadele hangi kanaldan naklen yayınlanacak?
2021-12-25 10:45:20
Süper Lig'de 19.haftanın açılış maçında Kasımpaşa kendi sahasında İzmir temsilcisi Altay'ı ağırlıyor. Peki bu nefesleri kesecek mücadele hangi kanaldan naklen yayınlanacak?
Kasımpaşa - Altay maçı bugün 13:30'da başlarken mücadeleyi Kaan Numanoğlu yönetecek.
Kasımpaşa - Altay maçı hangi kanaldan naklen yayınlanacak?
Kasımpaşa - Altay maçı BeIN Sports HD 2 ekranlarından naklen yayınlanacak.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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