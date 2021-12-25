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TIMETURK / SPOR / Kasımpaşa - Altay maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Kasımpaşa - Altay maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Süper Lig'de 19.haftanın açılış maçında Kasımpaşa kendi sahasında İzmir temsilcisi Altay'ı ağırlıyor. Peki bu nefesleri kesecek mücadele hangi kanaldan naklen yayınlanacak?

56 Dakika Önce
2021-12-25 10:45:20
Kasımpaşa - Altay maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Süper Lig'de 19.haftanın açılış maçında Kasımpaşa kendi sahasında İzmir temsilcisi Altay'ı ağırlıyor. Peki bu nefesleri kesecek mücadele hangi kanaldan naklen yayınlanacak?

Kasımpaşa - Altay maçı bugün 13:30'da başlarken mücadeleyi Kaan Numanoğlu yönetecek.

Kasımpaşa - Altay maçı hangi kanaldan naklen yayınlanacak?

Kasımpaşa - Altay maçı BeIN Sports HD 2 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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