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TIMETURK / SPOR / Karşıyaka - Orduspor 1967 maçını canlı izle!

Karşıyaka - Orduspor 1967 maçını canlı izle!

İzmir temsilcisi Karşıyaka güçlü rakibi Orduspor 1967'yi kendi sahasında ağırlıyor. Bu zorlu mücadele ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

3 Saat Önce
2021-10-09 13:24:57
Karşıyaka - Orduspor 1967 maçını canlı izle!

TFF 3.Lig'de haftanın maçında Karşıyaka kendi seyircisi önünde Karadeniz ekibi Orduspor 1967'yi konuk ediyor. Karşılaşma bugün saat 19:00'da başlayacak.

Maçın hakemi kim?

Karşıyaka - Orduspor 1967 maçında düdük çalacak hakem Serhad Ürkmez olacak.

Canlı yayın var mı?

Karşıyaka - Orduspor 1967 karşılaşmasını hiçbir telezviyon kanalı canlı yayınlamayacak. Mücadelinin önemli anlarını sitemizden anlık olarak takip edebilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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