Karşıyaka - Orduspor 1967 maçını canlı izle!
İzmir temsilcisi Karşıyaka güçlü rakibi Orduspor 1967'yi kendi sahasında ağırlıyor. Bu zorlu mücadele ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
2021-10-09 13:24:57
TFF 3.Lig'de haftanın maçında Karşıyaka kendi seyircisi önünde Karadeniz ekibi Orduspor 1967'yi konuk ediyor. Karşılaşma bugün saat 19:00'da başlayacak.
Maçın hakemi kim?
Karşıyaka - Orduspor 1967 maçında düdük çalacak hakem Serhad Ürkmez olacak.
Canlı yayın var mı?
Karşıyaka - Orduspor 1967 karşılaşmasını hiçbir telezviyon kanalı canlı yayınlamayacak. Mücadelinin önemli anlarını sitemizden anlık olarak takip edebilirsiniz.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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