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TIMETURK / SPOR / Karşıyaka - Mardin 1969 Spor maçı canlı nasıl izlenir?

Karşıyaka - Mardin 1969 Spor maçı canlı nasıl izlenir?

TFF 3.Lig'de 20.hafta heyecanı yaşanıyor. Karşıyaka kendi saha ve seyircisi önünde Mardin 1969 Spor'u konuk ediyor. Peki bu zorlu mücadele canlı nasıl izlenir?

2 Saat Önce
2022-01-29 12:24:58
Karşıyaka - Mardin 1969 Spor maçı canlı nasıl izlenir?

TFF 3.Lig'de 20.hafta heyecanı yaşanıyor. Karşıyaka kendi saha ve seyircisi önünde Mardin 1969 Spor'u konuk ediyor. Peki bu zorlu mücadele canlı nasıl izlenir?

Karşıyaka - Mardin 1969 Spor maçı 29 Ocak Cumartesi günü saat 13:00'da başlayacak.

Karşıyaka - Mardin 1969 Spor maçı hangi kanalda?

Karşıyaka - Mardin 1969 Spor maçı ev sahibi ekibin sosyal medya hesabı YouTube'den yayınlanması bekleniyor. .

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