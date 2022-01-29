Karşıyaka - Mardin 1969 Spor maçı canlı nasıl izlenir?

TFF 3.Lig'de 20.hafta heyecanı yaşanıyor. Karşıyaka kendi saha ve seyircisi önünde Mardin 1969 Spor'u konuk ediyor. Peki bu zorlu mücadele canlı nasıl izlenir?