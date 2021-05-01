Karbel Karaköprü – Adıyaman 1954 Spor canlı izle!
TFF 3.Lig 4.Grup'ta Karbel Karaköprü – Adıyaman 1954 Spor konuk ediyor. Şanlıurfa GAP Stadyumu'nda oynanacak maçı hakem Murat Erdoğan yönetecek.
Misli.com 3.Lig 4.Grup'ta 32.hafta karşılaşmaları bugün oynanan maçlarla devam ediyor.
Şampiyonluk mücadelesi veren Adıyaman 1954 Spor deplasmanda Karaköprüspor'a konuk oluyor, Karşılaşma saat 15.00'de başladı.
Şanlıurfa GAP Stadyumu'nda oynanacak maçta hakem Murat Erdoğan düdük çalacak.
Maçın önemli anları ise Timetürk.com'da olacak.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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