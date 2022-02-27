Karaman Belediyespor - Batman Petrolspor maçı canlı yayınlanacak mı?

TFF 3.Lig'de nefesleri kesecek bir müsabakaya sahne oluyor. Karaman Belediyespor kendi evinde lider Batman Petrolspor'u konuk ediyor. Peki bu zorlu müsabaka canlı yayınlanacak mı?