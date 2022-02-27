Karaman Belediyespor - Batman Petrolspor maçı canlı yayınlanacak mı?
TFF 3.Lig'de nefesleri kesecek bir müsabakaya sahne oluyor. Karaman Belediyespor kendi evinde lider Batman Petrolspor'u konuk ediyor. Peki bu zorlu müsabaka canlı yayınlanacak mı?
2022-02-27 12:42:55
TFF 3.Lig'de nefesleri kesecek bir müsabakaya sahne oluyor. Karaman Belediyespor kendi evinde lider Batman Petrolspor'u konuk ediyor. Peki bu zorlu müsabaka canlı yayınlanacak mı?
Karaman Belediyespor - Batman Petrolspor maçı 27 Şubat Pazar günü saat 13:00'da oynanacak.
Karaman Belediyespor - Batman Petrolspor maçı canlı yayınlanacak mı?
Karaman Belediyespor - Batman Petrolspor maçı ulusal ve yerel kanalların yayın akışında yer almıyor. Ancak iki kulübünde sosyal medya hesabından yayınlaması bekleniyor. .
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