Karaköprü Belediyespor, lideri devirdi

TFF 3.Lig 3.Grupta mücadele Karaköprü Belediyespor, Faruk Çelik Stadyumunda Fethiyespor’u konuk etti. Karşılaşma 3-0 kırmızı siyahlı ekibin üstünlüğü ile sona erdi.

TFF 3. Lig 3. Grupta zirve mücadelesi veren Urfa temsilcisi Karbel Karaköprü Beleidyespor'da yüzler gülüyor.

Sezona iddialı bir şekilde başlayan 3. Lig 3. Grupta mücadele eden Karbel Karaköprü Beleidyespor her geçen haftada taşlar yerine otururken, aldığı başarılı sonuçlara bu kez lider Fethiyespor'u kendi evinde her iki yarıda bulduğu gollerle 3-0 mağlup ederek zirve tırmanışını sürdürdü.

Faruk Çelik Stadyumunda oynanan karşılaşmayı Furkan Bakan Yönetirken yardımcılıklarını ise Kerem Candaş ve İsmail Emre yaptı. Dördün hakem ise Enes Ahi oldu.

Şanlıurfa'da oynanan mücadelede ev sahibi ekip, ligin lider Fethiyespor karşısında ilk yarıda üstün bir oyun ortaya koyarak taraftardan tam not aldı.

Karşılaşmaya her iki takım şu ilk 11'ler ile başladı:

KARBEL Karaköprü Belediye Spor: 1. Erşen Çilingir, 3. İsa Baltacı, 4. Fikret Sevilgen, 8. Halil Yılmaz, 10. Barış Şen, 20. Emre Aydın, 21. Umut Dilek, 29. Abdurrahman Ayhanoğlu, 53. Ahmet Mumin Papaker, 63. Fevzi Özkan, 77. Emre Yıldırım

Fethiyespor: 40. Ahmet Altın, 23. Serhat Mutlu, 12. Özgür Çelik, 41. Onur Öztonga, 3. Erdinç Karakaş, 5. Cemal Şener, 8. Serdar Ümit Deniz, 10. Talha Mayhoş, 20. Nurettin Çakır, 7. Ali Han Tunçer, 9. Serhan Yılmaz

Kırmızı siyahlı ekipte ilk gol 5.dakikada Halil Yılmaz Kaydederken ikinci gol ise 21 numaralı Umut Dilek ile 40.dakikada geldi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında da istekli oyununu sürdüren Karaköprü Belediyespor, üst üste bulduğu ataklardan birini 54.dakikada Barış Şen'in attığı golle farkı 3'e çıkardı. Üçüncü golde taraftarın sevinci görülmeye değerdi.

90.dakikada konuk takım eline geçen penaltıyı gole çeviremedi. Karşılaşmanın kalan dakikalarında her iki takım adına başka gol gelmeyince mücadele 3-0 Karaköprü'nün üstünlüğü ile sona erdi.

Lider Fethiyespor'u 3-0 gibi net bir skorla yenen kırmızı siyahlı ekip 19 puanla ligde 5.sıraya yükseldi. Ligde liderlik koltuğunda oturan konuk takım ise 25 puanla zirvdeki yerini koruyor.

Karaköprü Belediyespor, önümüzdeki hafta Pazar günü deplasmanda Derincespor ile karşılaşacak. Derincespor 20 puanla ligde 4.sırada yer alıyor. Kocaeli ekibi son 5 maçta mağlubiyet yüzü görmedi.

Kaynak: urfadegişim.com

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