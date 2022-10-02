Karaköprü Belediyespor - Eskişehirspor maçı canlı yayınlanacak mı? Hangi kanalda?

TFF 3.Lig 1.Grup'ta 5.hafta mücadelesinde Karaköprü Belediyespor kendi saha ve seyircisi önünde Eskişehirspor'u konuk ediyor. Birçok futbol sever nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından Karaköprü Belediyespor - Eskişehirspor maçı hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki Karaköprü Belediyespor - Eskişehirspor maçı canlı yayınlanacak mı?