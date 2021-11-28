Karagümrük - Trabzonspor maçını donmadan HD olarak canlı izle!
Süper Lig 14.hafta maçlarıyla devam ediyor. İstanbul temsilcisi Fatih Karagümrük kendi evinde lider Trabzonspor'u ağırlıyor. Nefesleri kesecek mücadele ne zaman, hangi kanalda?
2021-11-28 11:57:06
Süper Lig 14.hafta maçlarıyla devam ediyor. İstanbul temsilcisi Fatih Karagümrük kendi evinde lider Trabzonspor'u ağırlıyor. Nefesleri kesecek mücadele ne zaman, hangi kanalda?
FATİH KARAGÜMRÜK - TRABZONSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?
Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçını hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve Alpaslan Dedeş yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi olarak ise Turgut Doman görev alacak.
FATİH KARAGÜMRÜK - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Fatih Karagümrük ile Trabzonspor arasında oynanacak kritik müsabaka 28 Kasım Pazar günü saat 16:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
YORUMLAR (0)