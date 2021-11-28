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TIMETURK / SPOR / Karagümrük - Trabzonspor maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Karagümrük - Trabzonspor maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Süper Lig 14.hafta maçlarıyla devam ediyor. İstanbul temsilcisi Fatih Karagümrük kendi evinde lider Trabzonspor'u ağırlıyor. Nefesleri kesecek mücadele ne zaman, hangi kanalda?

41 Dakika Önce
2021-11-28 11:57:06
Karagümrük - Trabzonspor maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Süper Lig 14.hafta maçlarıyla devam ediyor. İstanbul temsilcisi Fatih Karagümrük kendi evinde lider Trabzonspor'u ağırlıyor. Nefesleri kesecek mücadele ne zaman, hangi kanalda?

FATİH KARAGÜMRÜK - TRABZONSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçını hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve Alpaslan Dedeş yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi olarak ise Turgut Doman görev alacak.
FATİH KARAGÜMRÜK - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Fatih Karagümrük ile Trabzonspor arasında oynanacak kritik müsabaka 28 Kasım Pazar günü saat 16:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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