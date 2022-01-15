Karagümrük - Rizespor maçını donmadan HD olarak canlı izle!
Süper Lig'in 21.haftasında Karagümrük kendi saha ve seyircisi önünde Çaykur Rizespor'u ağırlıyor. Peki bu nefesleri kesecek mücadele canlı olarak nasıl izlenebilecek?
2022-01-15 13:31:50
Süper Lig'in 21.haftasında Karagümrük kendi saha ve seyircisi önünde Çaykur Rizespor'u ağırlıyor. Peki bu nefesleri kesecek mücadele canlı olarak nasıl izlenebilecek?
Karagümrük - Rizespor maçı bugün saat 16:00'da İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.
Karagümrük - Rizespor maçı hangi kanaldan yayınlanacak?
Karagümrük - Rizespor maçı beIN Sports HD 2'den yayınlanacak.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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