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TIMETURK / SPOR / Karagümrük - Rizespor maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Karagümrük - Rizespor maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Süper Lig'in 21.haftasında Karagümrük kendi saha ve seyircisi önünde Çaykur Rizespor'u ağırlıyor. Peki bu nefesleri kesecek mücadele canlı olarak nasıl izlenebilecek?

2 Saat Önce
2022-01-15 13:31:50
Karagümrük - Rizespor maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Süper Lig'in 21.haftasında Karagümrük kendi saha ve seyircisi önünde Çaykur Rizespor'u ağırlıyor. Peki bu nefesleri kesecek mücadele canlı olarak nasıl izlenebilecek?

Karagümrük - Rizespor maçı bugün saat 16:00'da İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

Karagümrük - Rizespor maçı hangi kanaldan yayınlanacak?

Karagümrük - Rizespor maçı beIN Sports HD 2'den yayınlanacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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