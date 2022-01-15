Karagümrük - Rizespor maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Süper Lig'in 21.haftasında Karagümrük kendi saha ve seyircisi önünde Çaykur Rizespor'u ağırlıyor. Peki bu nefesleri kesecek mücadele canlı olarak nasıl izlenebilecek?