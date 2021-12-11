Karagümrük - Konyaspor maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Süper Lig'de 16.hafta maçlarıyla devam ediyor. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Karagümrük - Konyaspor karşı karşıya geliyor. Peki bu nefesleri kesecek müsabaka hangi platformda?