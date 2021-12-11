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Karagümrük - Konyaspor maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Süper Lig'de 16.hafta maçlarıyla devam ediyor. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Karagümrük - Konyaspor karşı karşıya geliyor. Peki bu nefesleri kesecek müsabaka hangi platformda?

2 Saat Önce
2021-12-11 09:40:46
Karagümrük - Konyaspor maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Süper Lig'de 16.hafta maçlarıyla devam ediyor. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Karagümrük - Konyaspor karşı karşıya geliyor. Peki bu nefesleri kesecek müsabaka hangi platformda?

Karagümrük - Konyaspor maçı bugün saat 13:00'da başlayacak. Müsabakada Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak.

Karagümrük - Konyaspor maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?

Karagümrük - Konyaspor maçı BeIN Sports HD 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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