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Karagümrük - Fenerbahçe maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 18.hafta maçında Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'e konuk oluyor. Peki bu nefesleri kesecek mücadele hangi platformdan yayınlanacak?

30 Dakika Önce
2021-12-22 18:27:08
Karagümrük - Fenerbahçe maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 18.hafta maçında Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'e konuk oluyor. Peki bu nefesleri kesecek mücadele hangi platformdan yayınlanacak?

Karagümrük - Fenerbahçe maçı bugün saat 20.00'da başlayacak.

Karagümrük - Fenerbahçe maçı BeIN Sports HD 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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