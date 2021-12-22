Karagümrük - Fenerbahçe maçını donmadan HD olarak canlı izle!
Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 18.hafta maçında Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'e konuk oluyor. Peki bu nefesleri kesecek mücadele hangi platformdan yayınlanacak?
2021-12-22 18:27:08
Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 18.hafta maçında Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'e konuk oluyor. Peki bu nefesleri kesecek mücadele hangi platformdan yayınlanacak?
Karagümrük - Fenerbahçe maçı bugün saat 20.00'da başlayacak.
Karagümrük - Fenerbahçe maçı BeIN Sports HD 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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