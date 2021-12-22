Karagümrük - Fenerbahçe maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 18.hafta maçında Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'e konuk oluyor. Peki bu nefesleri kesecek mücadele hangi platformdan yayınlanacak?