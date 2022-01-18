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TIMETURK / SPOR / Karagümrük - Beşiktaş maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Karagümrük - Beşiktaş maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 21.hafta maçında Beşiktaş, Karagümrük'e konuk oluyor. Peki futbol severler bu zorlu mücadeleyi hangi kanaldan izleyebilecek?

1 Saat Önce
2022-01-18 16:48:09
Karagümrük - Beşiktaş maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 21.hafta maçında Beşiktaş, Karagümrük'e konuk oluyor. Peki futbol severler bu zorlu mücadeleyi hangi kanaldan izleyebilecek?

Karagümrük - Beşiktaş maçı hangi gün ve saatte?

Karagümrük - Beşiktaş maçı 18 Ocak Salı 20:00'da başlayacak.

Karagümrük - Beşiktaş maçı canlı nasıl izlenir?

Karagümrük - Beşiktaş maçı beIN Sports HD 1'den canlı olarak yayınlanacak. .

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