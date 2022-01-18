Karagümrük - Beşiktaş maçını donmadan HD olarak canlı izle!
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 21.hafta maçında Beşiktaş, Karagümrük'e konuk oluyor. Peki futbol severler bu zorlu mücadeleyi hangi kanaldan izleyebilecek?
2022-01-18 16:48:09
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 21.hafta maçında Beşiktaş, Karagümrük'e konuk oluyor. Peki futbol severler bu zorlu mücadeleyi hangi kanaldan izleyebilecek?
Karagümrük - Beşiktaş maçı hangi gün ve saatte?
Karagümrük - Beşiktaş maçı 18 Ocak Salı 20:00'da başlayacak.
Karagümrük - Beşiktaş maçı canlı nasıl izlenir?
Karagümrük - Beşiktaş maçı beIN Sports HD 1'den canlı olarak yayınlanacak. .
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