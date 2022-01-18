Karagümrük - Beşiktaş maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 21.hafta maçında Beşiktaş, Karagümrük'e konuk oluyor. Peki futbol severler bu zorlu mücadeleyi hangi kanaldan izleyebilecek?