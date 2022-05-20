Karacabey Belediyespor - Tarsus İdman Yurdu maçını canlı izle! 2.Lig Play Off

2.Lig'de play off yarı final ilk maçında Karacabey Belediyespor kendi saha ve seyircisi önünde Tarsus İdman Yurdu'nu ağırlıyor. Birçok taraftar nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından bu karşılaşmanın hangi kanaldan yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki Karacabey Belediyespor - Tarsus İdman Yurdu maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?