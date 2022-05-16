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TIMETURK / SPOR / Karacabey Belediyespor - Isparta 32 Spor maçını canlı izle! 2.Lig Play Off

Karacabey Belediyespor - Isparta 32 Spor maçını canlı izle! 2.Lig Play Off

2.Lig Play Off çeyrek final rövanş maçında Karacabey Belediyespor kendi saha ve seyircisi önünde Isparta 32 Spor'u konuk ediyor. Birçok taraftar nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından Karacabey Belediyespor - Isparta 32 Spor maçının hangi kanaldan canlı yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki Karacabey Belediyespor - Isparta 32 Spor maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

2 Saat Önce
2022-05-16 19:09:57
Karacabey Belediyespor - Isparta 32 Spor maçını canlı izle! 2.Lig Play Off

2.Lig Play Off çeyrek final rövanş maçında Karacabey Belediyespor kendi saha ve seyircisi önünde Isparta 32 Spor'u konuk ediyor. Birçok taraftar nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından Karacabey Belediyespor - Isparta 32 Spor maçının hangi kanaldan canlı yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki Karacabey Belediyespor - Isparta 32 Spor maçı canlı yayınlanacak mı?

Karacabey Belediyespor - Isparta 32 Spor maçı hangi gün ve saatte?

Karacabey Belediyespor - Isparta 32 Spor maçı 16 Mayıs Pazartesi akşamı saat 20:00'da oynanacak.

Karacabey Belediyespor - Isparta 32 Spor maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

2.Lig play off çeyrek final rövanş maçında Karacabey Belediyespor - Isparta 32 Spor karşılaşıyor. Nefesleri kesecek bu zorlu mücadele On16 TV'den naklen yayınlanacak.

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