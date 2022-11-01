Karabük İdman Yurdu hangi ligde, kaçıncı sırada? Kulüp başkanı kimdir?

Karabükspor'un ligden çekilmesinin ardından birçok taraftar Karabük İdman Yurdu'nu merak etmeye başladı. Bunun içinde Karabük İdman Yurdu hakkında araştırmalar yapılmaya başlandı. Peki Karabük İdman Yurdu hangi ligde, kaçıncı sırada? Son maçı ne oldu?

Karabükspor'un ligden çekilmesinin ardından birçok taraftar Karabük İdman Yurdu'nu merak etmeye başladı. Bunun içinde Karabük İdman Yurdu hakkında araştırmalar yapılmaya başlandı. Peki Karabük İdman Yurdu hangi ligde, kaçıncı sırada? Son maçı ne oldu?

Karabük İdman Yurdu hangi ligde, kaçıncı sırada?

Süper Lig'de yıllarca mücadele eden ve amatöre kadar gerileyen Karabükspor'un ligden çekilmesinin ardından taraftarlar Karabük İdman Yurdu'na ilgi göstermeye başladı. Birçok taraftarda Karabük İdman Yurdu'nu araştırp hangi ligde kaçıncı sırada olduğunu merak ediyor.

Karabük İdman Yurdu Bölgesel Amatör Lig 5.Grup'ta mücadele ediyor. Karabük İdman Yurdu 5.hafta sonunda 11 puanla 2.sırada yer alıyor. Karabük İdman Yurdu'nu Zafer Ulusal çalıştırıyor.

Karabük İdman Yurdu son maçı ne oldu?

Bölgesel Amatör Lig 5.Grup'ta mücadele veren Karabük İdman Yurdu 5.hafta maçında Karadeniz Ereğli Belediyespor'u 3-0 yenerek 3 puanı elde etti.

Karabük İdman Yurdu kulüp başkanı kimdir?

Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Karabük İdman Yurdu'nun kulüp başkanı Adem Aydım'dır. .