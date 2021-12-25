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TIMETURK / SPOR / Kanser tedavisi gören Pele, Noel için hastaneden çıktı

Kanser tedavisi gören Pele, Noel için hastaneden çıktı

Brezilyalı futbol efsanesi Pelé , attığı bir tweette kanser tedavisi gördüğü hastaneden ayrıldığını söyledi.

1 Saat Önce
2021-12-25 00:27:14
Kanser tedavisi gören Pele, Noel için hastaneden çıktı

Resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Gülümsediğim fotoğraf boşuna değil. Söz verdiğim gibi Noel'i ailemle geçireceğim. Eve dönüyorum. Tüm düşünceli mesajlarınız için teşekkür ederim" dedi.

81 yaşındaki Pelé, Eylül 2021'de rutin muayeneler sırasında doktorlar tarafından bulunan sağ kolonundaki bir tümörü çıkarmak için ameliyat olmuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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