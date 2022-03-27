Kanada - Jamaika maçı canlı nasıl izlenir?
2022 Dünya Kupası Kuzey Amerika Grup Elemelerinde Kanada kendi saha ve seyircisi önünde Jamaika'yı konuk ediyor. Peki nefesleri kesecek bu zorlu müsabaka hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
2022-03-27 22:12:39
2022 Dünya Kupası Kuzey Amerika Grup Elemelerinde Kanada kendi saha ve seyircisi önünde Jamaika'yı konuk ediyor. Peki nefesleri kesecek bu zorlu müsabaka hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Kanada - Jamaika maçı bu gece saat 23:00'da oynanacak.
Kanada - Jamaika maçı canlı nasıl izlenir?
Kanada - Jamaika maçı S Sport Plus ve Nesine.com'dan naklen yayınlanacak. .
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