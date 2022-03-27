Kanada - Jamaika maçı canlı nasıl izlenir?

2022 Dünya Kupası Kuzey Amerika Grup Elemelerinde Kanada kendi saha ve seyircisi önünde Jamaika'yı konuk ediyor. Peki nefesleri kesecek bu zorlu müsabaka hangi kanaldan canlı yayınlanacak?