DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
'Montrö bu ülkenin tapusudur' diyenler burda diyemeyenler peki?
Çekya’dan Rusya’ya uyarı
Prof. Kalınkara: Yaşlı nüfus yükselecek, genç nüfus düşecek
Kanada - Jamaika maçı canlı nasıl izlenir?
Çavuşoğlu'ndan müzakere açıklaması
Zelenski Rus medyasına konuştu, Rusya kızgın
ANALİZ: Suudi Arabistan ve BAE'nin dümeni başka yöne kırması ABD'ye mesaj mı?
Sahurda hangi yiyecekler tok tutar? Sahurda tok tutan yiyecekler hangileri? Susatmayan sahur yiyecekleri
Gelin ile damadın bisiklet konvoyu şaşırttı
28 Mart'ta doğan ünlüler kimler? 28 Mart'ta kimler doğdu? 28 Mart'ta doğan Türk ve yabancı kişiler | 28 Mart hangi burç?
Erdoğan ile Putin anlaştı! Müzakereler İstanbul’da
Kalp krizi geçiren Er Enis Alkır toprağa verildi
ABD'de ezanın hoparlörle okunmasına izin
THY Moskova uçağına bomba ihbarı
Tahvil piyasalarında tehlike çanları çalıyor

TIMETURK / SPOR / Kanada - Jamaika maçı canlı nasıl izlenir?

Kanada - Jamaika maçı canlı nasıl izlenir?

2022 Dünya Kupası Kuzey Amerika Grup Elemelerinde Kanada kendi saha ve seyircisi önünde Jamaika'yı konuk ediyor. Peki nefesleri kesecek bu zorlu müsabaka hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

59 Dakika Önce
2022-03-27 22:12:39
Kanada - Jamaika maçı canlı nasıl izlenir?

2022 Dünya Kupası Kuzey Amerika Grup Elemelerinde Kanada kendi saha ve seyircisi önünde Jamaika'yı konuk ediyor. Peki nefesleri kesecek bu zorlu müsabaka hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Kanada - Jamaika maçı bu gece saat 23:00'da oynanacak.

Kanada - Jamaika maçı canlı nasıl izlenir?

Kanada - Jamaika maçı S Sport Plus ve Nesine.com'dan naklen yayınlanacak. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş