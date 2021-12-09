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TIMETURK / SPOR / Kanada'dan da Pekin'e boykot kararı

Kanada'dan da Pekin'e boykot kararı

ABD, İngiltere ve Avustralya'nın ardından Kanada da Pekin'deki Kış Olimpiyatları'na diplomatik boykot uygulanacağını duyurdu.

1 Saat Önce
2021-12-09 08:16:23
Kanada'dan da Pekin'e boykot kararı

Çin'de başta Uygur Türkleri olmak üzere etnik ve dini azınlıklara yönelik uygulanan politikalar, uluslararası camianın tepkisine neden oluyor. Ülkede yaşanan insan hakları nedeniyle Çin'e yaptırımlar uygulanırken Pekin'de Kış Olimpiyatları'na diplomatik boykot kararları alınıyor.

Son olarak Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Pekin'deki Kış Olimpiyatları'na diplomatik boykot uygulanacağını ancak sporcuların müsabakalara katılabileceğini açıkladı.

Kanada Başbakanı Trudeau, Dışişleri Bakanı Melanie Joly ve Spor Bakanı Pascale St-Onge ile başkent Ottawa'da basın toplantısı düzenledi.

Başbakan Trudeau, konu üzerinde Kanada'nın müttefikleri ile müzakere ettiklerini ve Pekin'deki Kış Olimpiyatları'na diplomatik boykot uygulayacaklarını söyledi.

Alınan kararı kişisel sosyal medya hesabından da duyuran Başbakan Trudeau, Çin'deki insan hakları ihlalleriyle ilgili haberlerden 'derin rahatsızlık' duyduklarını ve bu nedenle diplomatik temsilci göndermeyeceklerini belirtti.

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Trudeau, sporcuların müsabakalara katılabileceğini ancak ülkesi adına hiçbir bakan veya diplomatın katılımının olmayacağını kaydetti.

ABD, İngiltere ve Avustralya, daha önce Pekin Olimpiyatları'na diplomatik boykot uygulayacaklarını açıklamıştı.

Kaynak: Euronews Türkçe

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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