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TIMETURK / SPOR / Kamerun - Senegal maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Kamerun - Senegal maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Afrika Kupası'nda heyacan devam ediyor. Yarı final maçında Kamerun - Senegal karşı karşıya geliyor. Peki bu zorlu mücadele hangi kanaldan yayınlanacak?

41 Dakika Önce
2022-02-03 21:53:50
Kamerun - Senegal maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Afrika Kupası'nda heyacan devam ediyor. Yarı final maçında Kamerun - Senegal karşı karşıya geliyor. Peki bu zorlu mücadele hangi kanaldan yayınlanacak?

Kamerun - Senegal maçı bugün saat 22:00'da başlayacak.

Kamerun - Senegal maçı hangi kanalda?

Kamerun - Senegal maçı Nesine.com ve CAF TV YouTube'den yayınlanacak. .

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