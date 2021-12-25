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TIMETURK / SPOR / Kaleciyle çarpıştı, kalp krizinden vefat etti Sahada ölen futbolcu kim?

Kaleciyle çarpıştı, kalp krizinden vefat etti Sahada ölen futbolcu kim?

Kalp krizi geçirdiği tespit edilen 30 yaşındaki futbolcu , sağlık görevlilerinin saha içerisindeki müdahalesine rağmen kurtarılamadı

1 Saat Önce
2021-12-25 22:32:00
Kaleciyle çarpıştı, kalp krizinden vefat etti Sahada ölen futbolcu kim?

Cezayir 2. Futbol Ligi'nde ASM Oran'a konuk olan Mouloudia Saida'nın kaptanı Sofiane Lokar, karşılaşma sırasında geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi.

Kaleci ile çarpıştı

Cezayir basınında yer alan haberlere göre, mücadelenin 26. dakikasında kalecisiyle çarpışarak sakatlanan Lokar, tedavi gördükten sonra oyuna döndü.

35. dakikada bilincini kaybetti

sofiane-l

Cezayirli futbolcu, karşılaşmanın 35. dakikasında ise bilincini kaybederek aniden yere yığıldı.
Kalp krizi geçirdiği tespit edilen 30 yaşındaki Lokar, sağlık görevlilerinin saha içerisindeki müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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