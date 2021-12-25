Kaleciyle çarpıştı, kalp krizinden vefat etti Sahada ölen futbolcu kim?
Kalp krizi geçirdiği tespit edilen 30 yaşındaki futbolcu , sağlık görevlilerinin saha içerisindeki müdahalesine rağmen kurtarılamadı
2021-12-25 22:32:00
Cezayir 2. Futbol Ligi'nde ASM Oran'a konuk olan Mouloudia Saida'nın kaptanı Sofiane Lokar, karşılaşma sırasında geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi.
Kaleci ile çarpıştı
Cezayir basınında yer alan haberlere göre, mücadelenin 26. dakikasında kalecisiyle çarpışarak sakatlanan Lokar, tedavi gördükten sonra oyuna döndü.
35. dakikada bilincini kaybetti
Cezayirli futbolcu, karşılaşmanın 35. dakikasında ise bilincini kaybederek aniden yere yığıldı.
Kalp krizi geçirdiği tespit edilen 30 yaşındaki Lokar, sağlık görevlilerinin saha içerisindeki müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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