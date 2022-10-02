Kalecik FK - Karşıyaka maçı canlı yayınlanacak mı? Hangi kanalda?
TFF 3.Lig 1.Grup'ta mücadele eden Kalecik FK kendi saha ve seyircisi önünde İzmir ekibi Karşıyaka'yı konuk ediyor. Birçok futbol sever nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından Kalecik FK - Karşıyaka maçı hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki Kalecik FK - Karşıyaka maçı canlı yayınlanacak mı?
2022-10-02 10:59:38
TFF 3.Lig 1.Grup'ta mücadele eden Kalecik FK kendi saha ve seyircisi önünde İzmir ekibi Karşıyaka'yı konuk ediyor. Birçok futbol sever nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından Kalecik FK - Karşıyaka maçı hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki Kalecik FK - Karşıyaka maçı canlı yayınlanacak mı?
Kalecik FK - Karşıyaka maçı ne zaman, saat kaçta?
Kalecik FK - Karşıyaka 5.hafta maçında karşı karşıya geliyor. Bu zorlu müsabaka bugün saat 15:00'da oynanacak.
Kalecik FK - Karşıyaka maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Kalecik FK - Karşıyaka maçı ulusal ve yerel kanalların yayın akışında yer almıyor. Ancak ev sahibi Kalecik FK'nın bu müsabakayı sosyal medya hesaplarında da yayınlaması bekleniyor.
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