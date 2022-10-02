Kalecik FK - Karşıyaka maçı canlı yayınlanacak mı? Hangi kanalda?

TFF 3.Lig 1.Grup'ta mücadele eden Kalecik FK kendi saha ve seyircisi önünde İzmir ekibi Karşıyaka'yı konuk ediyor. Birçok futbol sever nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından Kalecik FK - Karşıyaka maçı hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki Kalecik FK - Karşıyaka maçı canlı yayınlanacak mı?