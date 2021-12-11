Kahta 02 Spor - Bergama Belediyespor maçı canlı yayınlanacak mı?

TFF 3.Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Adıyaman'da Kahta 02 Spor - Bergama Belediyespor karşı karşıya geliyor. Peki bu mücadele canlı yayınlanacak mı?